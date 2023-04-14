朱亮出戰明星賽着晒火

朱亮

決賽日焦點之一落在明星賽！蘇黎世籃球明星隊憑朱亮包辦最後12分，結果以30比28險勝香港東方籃球隊。

兩軍陣容星光熠熠，蘇黎世隊由三分神射手李琪領軍，配搭甲一球星蔡再懃、朱亮和奧斯汀。東方則派出梁嘉顯、蘇利文、基拔及麥洛連應戰；賽制打30分，蘇黎世隊的李琪和朱亮外投神準，一度拉開7分差距，尾段東方反撲追至28平手，但守不住朱亮射入兩分球奠勝。

包辦最後12分的朱亮表示：「3人賽節奏快，體能消耗頗大，但今次和東方比賽也很有趣。阿懃（蔡再懃）和BA（奧斯汀）都傷了，改用外圍投射，減少對抗，效果不錯。」籃總將於甲一開季前舉辦3人籃球賽，朱亮直言：「我剛剛才知道有這回事，我不介意出戰，但希望賽程緊密一點。」

南華新季陣容年輕化 這位上季最有價值球員表示，今季希望帶領南華再衝冠軍：「漫長的休季，我們這幾個月都維持訓練。相信東方今年會是很強的對手，我們會好好準備。南華今季陣容相當年輕，期待他們的演出，是他們發光的時候了。」