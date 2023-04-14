蘇黎世學界3×3籃球賽圓滿結束 英華 滙基拚盡所有稱王封后

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽決賽日昨日於灣仔修頓場館煞科，英華書院及滙基書院（大坑東）憑着一股永不服輸的熱血拚勁，分別在中學組男、女子組賽事稱王封后，掛上全港冠軍的金漆招牌。

已經連續4個比賽得亞軍的英華書院，8強先以22比3大勝北角協同中學，4強再以13比11擊敗裘錦秋中學（葵涌），與學界賽「老對手」拔萃男書院合演上屆「決賽翻版」。男拔開局一度拉開10比4，但英華憑莫煒謙、吳委峻接連搶分，愈打愈順將比分超前，最終英華以14比8勝出。

擊敗宿敵振軍心 比起做訪問，吳委峻更擅長用籃球說話，賽後他簡單總結決賽日的表現：「上年比較緊張，今年可能已經熟悉對手特性，所以進攻之餘，也能為隊友製造機會。」中六的莫煒謙則大讚球隊努力沒有白費：「近幾年，大家都覺得男拔『lead住』我們，而我們總是『二奶命』得亞軍，今場勝利是一支強心針。」

季軍戰方面，裘錦秋中學（葵涌）和張振興伉儷書院鬥到最後一刻，張振興隊長陳炎基最後1.1秒博得罰球，他不負眾望兩罰全中，助球隊以14比13反勝，奪得季軍。

連挫強敵吐烏氣 至於同樣與冠軍好像永遠差一點點的滙基書院（大坑東）亦打破「二奶命」，於中學女子組決賽以7比3力挫英華女學校，贏下冠軍。

滙基書院今屆明顯衝着冠軍來，8強與「神之隊」協恩中學鬥到加時，以8比7險勝。4強對漢華中學，再贏12比7，在決賽迎來英華女學校。或許嗅到冠軍味道，滙基入局極快，梁煒嵐和梁凱澄多次擋拆，打出6比0的開局奠定勝利基礎，終以7比3擊敗英華女學校，首奪全港冠軍。

滙基於九龍區學界、上屆馬拉松和蘇黎世屈居亞軍，今次終於一嘗冠軍滋味，讓梁凱澄（Cubie）百感交集：「滙基之前好多比賽都是亞軍，被人笑『二奶命』，其實有點難受。你們可以繼續笑，但我會做好自己，證明滙基不是傳統勁旅都可以贏。」

至於上屆冠軍浸信會永隆中學，於4強不敵英華，落入季軍戰，以10比5擊敗漢華，奪季而回。許思彤、余樂詩報道