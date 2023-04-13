晉峰邀「特別嘉賓」煞科戰撐場 樂天女孩5‧7同你見面！

港超聯球隊晉峰即將在5月7日的煞科戰，坐鎮主場青衣運動場迎戰香港U23，「粉紅兵團」昨日特別公布，當日成功邀請海外超級人氣啦啦隊RakutenGirls「樂天女孩」來港擔任表演嘉賓，盼能夠藉此促進文化交流。

RakutenGirls隊長籃籃、副隊長菲菲，今次將帶領人氣成員苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔總共8位成員來港，一眾女生不僅有着超高人氣，其熱情、活力更能感染在場觀眾，讓球場氣氛推向高峰。過往為棒球隊專職表演的樂天女孩，即將首次來港及為足球比賽表演，預期她們在內容、流程上會有特別安排，勢為入場球迷留下美好的回憶。

人氣啦啦隊炒熱氣氛 晉峰足球隊足球發展部表示，球隊一直以來希望帶動更多香港人觀看本地足球，因此今次將外地啦啦隊打氣文化帶到香港，目的就是增加大家入場意欲和提升現場氣氛。晉峰續指這次活動，更加是一個促進文化交流的機會，讓不同國家、文化的人可以透過足球和啦啦隊的表演互相了解、交流，增進彼此之間的友誼和認識。李浚湣報道