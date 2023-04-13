爭氣！英華報仇淘汰女拔

英華女學校昨日在蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽16強，以10比7擊敗拔萃女書院，報回精英賽大敗之仇，球員陳嘉欣冀重振學校聲威：「證明給所有人看，英華好勁，不要輕視我們。」

英華和女拔曾於精英賽碰頭，英華以21分大敗，相隔數月，彷彿脫胎換骨。在10分鐘內，英華沒有一刻鬆懈，剷籃、防守、搶籃板「Dirty Work」做足，即使曾被追剩1分差距，也未有自亂陣腳，最終勝出打入8強。

哨子聲響，英華興奮之情溢於言表。陳嘉欣表示精英賽次圈出局後，球員埋頭苦練，只為爭回一口氣：「我們在復活節假一日兩課，練個不停。今日贏了，證明努力不會白費。我們想證明給所有人看，其實英華好勁，不要輕視我們。」

林氏姊妹４強內訌？ 英華將與中華基督教青年會中學爭奪4強資格，後者是日以12比2輕取何明華會督銀禧中學。主力林卓童（阿妹）直言3人賽經驗不足，但享受速戰速決的感覺。

林卓童是浸信會永隆中學主力林普茵的妹妹，兩隊同處上線，有機會在4強上演「姊妹對決」。「阿妹」笑說很難贏家姐：「家姐太勁了，應該很難防守。很多人拿我們兩個比較，但我們位置和打法都不一樣。」