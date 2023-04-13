on.cc東網直播蘇黎世學界3×3籃球賽今日爭霸 終極大戰一觸即發

蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽昨日於灣仔修頓場館上演中學組16強大戰，全日最激烈一戰要數張振興伉儷書院大戰嗇色園主辦可藝中學，兩軍鬥到加時，最終張振興以16比15險勝，下場將會重遇聖若瑟書院，重演學界決賽戲碼。想知小學及中學組冠軍誰屬，就要留意今日直播的各場大戰。（on.cc東網、蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽Facebook、東網體育Facebook及睇體YouTube周四早上11時起直播）

修頓場館昨日已鋪設國際籃協（FIBA）3X3世界賽專用地板，迎接賽事16強健兒。張振興對可藝一戰成為焦點，打入精英賽4強的可藝原被看高一線，但在領先8比5下，遭張振興的陳炎基轟入兩球兩分球，再助攻鮑梓軒上籃得分，成功反超前。

張振興尾段將比數拉開至14比10，可藝在最後10秒由蔡志煌挺身而出，外圍兩度得手追成14平手進入加時。可藝的鄭竣謙率先得分，蔡志煌亦成功博得罰球，這球只要射入就可以解決對手，惟他投出「Air ball」。陷入出局邊緣的張振興由鮑梓軒兩次殺入禁區得分，以16比15反勝。

張振興16強加時挫可藝 張振興上屆不敵喇沙書院，連續兩屆小組賽止步，今場轟入9分的隊長陳炎基希望今年能帶領球隊走得更遠：「蘇黎世賽對我們好重要，之前兩屆我們未能打入8強，留下遺憾，今年希望放開打，目標是進軍4強。」重拾信心的他又指，下場再遇「老對手」聖若瑟，誓要一雪前恥。

爭標熱門英華書院、聖若瑟書院和拔萃男書院皆順利晉級，分別擊敗趙聿修紀念中學、寶覺中學和德信中學。至於今學年首次贏得沙西區冠軍、打入精英賽的博愛醫院陳楷紀念中學延續「神奇之旅」，以12比10險勝香港鄧鏡波書院，8強將會惡鬥裘錦秋中學（葵涌），後者以20比11大勝喇沙書院，狀態大勇。

小學組今早打頭陣 今日的決賽日由小學組率先登場，衞冕的香港培正小學和崇真小學暨幼稚園（小學部）將於小學男、女子4強迎戰閩僑小學和聖博德學校，其後將依次舉行女子組及男子組賽事，直至王者誕生。on.cc東網直播將由星級評述譚偉洋、鄭錦興及東網主持蘇肇朗（蘇雞）為大家作聲音導航。許思彤、余樂詩報道