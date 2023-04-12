訪林文燦小學 「爸爸級」將帥領軍 傑志落場鬥波溫馨滿Fun

「中銀香港足動校園體驗計劃」熱爆全城，今次輪到港超勁旅傑志出動，到訪位於土瓜灣的保良局林文燦英文小學。不少「藍鳥」球員的小朋友都就讀這家小學，包括校訪當日有份出席的尹東憲、費蘭度和羅拔圖，令活動變成親子同樂日，也讓幾位「爸爸級」傑志將帥，流露出平時少見的溫情一面。■圖、文：林卓臻

作為本地班霸的傑志，屬港超2014至2015賽季成立以來，奪冠次數最多的球隊，今季「藍鳥」繼續於各項賽事有強勢表現，除已奪得本季「高級組銀牌賽」冠軍之外，傑志於聯賽及「足總盃」一路高歌猛進。除了本地賽事之外，近年「藍鳥」在亞洲賽舞台上都取得突破，包括在上屆「亞冠盃」首次闖入淘汰賽階段。

校訪變親子同樂日 是日傑志派出5名職球員到場參與校訪活動，除了教練尹東憲外，更有費蘭度、羅拔圖、鄭展龍及曾以行等4位球員。當中費蘭度兒子Rafa和羅拔圖女兒Isabelle，在活動開始前，已滿心期待在校舍玄關等待，準備迎接爸爸的到來，而Rafa見到費蘭度以一身傑志訓練制服出現時，更一支箭衝出校門與爸爸相擁，可見父子兩人關係十分要好。5位傑志職球員先作自我介紹，並分享職業足球員的心得，參與活動的40名小學生當中，有不少都是校內足球隊成員，當羅拔圖向同學們詢問喜歡踢波還是做功課的時候，同學們異口同聲地回答道：「鍾意踢波多啲！」

費蘭度囝囝入波最搶鏡 為了讓大家過足波癮，幾位傑志代表就在尹東憲帶領下，將同學們分成多組，進行幾項初階熱身及盤球練習，傑志球員們就從旁講解及分享訓練要領。其後進行分隊鬥波環節，有一班港超球員到場觀戰，同學們都表現得非常落力，其中最搶鏡的莫過於成功取得入球的Rafa，其好勝心絕對不輸作為職業球員的爸爸費蘭度。見到同學們玩得這麼開心，一班傑志職球員也按耐不住，聯同校長文詩詠一齊落場，與同學們比賽。活動尾聲，文校長與尹東憲互相交換紀念品，幾位職球員亦派發精美禮品，包括港超天書和迷你足球，活動亦在一片歡笑中完美作結。

羅拔圖享受是次活動 費蘭度和羅拔圖都認為今次校訪機會非常難得，羅拔圖表示：「費蘭度同我嘅子女都喺呢間學校讀書，但我哋可能比呢班細路，更加享受今日嘅活動，有機會畀同學仔近距離接觸到職業足球員，相信對佢哋會係好好嘅經歷。」對於會否讓家中小朋友走上職業球員之路，費蘭度則表示：「我哋嚟自巴西，好明白踢波呢條路絕對唔容易，佢要專注讀書先，日後如果有天賦何嘗不可，條路點行我會畀佢自己揀。」有份參與是日活動的小五生冼楹芯，是學校女子足球隊成員之一，她表示因為踢波「好型」而愛上足球，對於能夠在活動中，跟傑志球員同場競技，感到非常開心。