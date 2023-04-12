嚴選「最激對決」充滿睇頭
「蘇黎世保險香港學界３×３籃球挑戰賽」今日上演中學組16強，記者「嚴選」當中兩場精彩戲碼，球迷記得Mark實！
男子組喇沙裘錦秋有惡鬥
男子組焦點落於喇沙書院對裘錦秋中學（葵涌）。喇沙今年異軍突起，以九龍區亞軍之姿打入精英賽，最終奪季而回。能寫下近10年最佳成績，關鍵是外投能力，這個優勢將在蘇黎世籃賽放大，皆因三人籃球的計分方法，是傳統的3分變2分，2分變1分，換言之外投可獲雙倍分數。事實上喇沙上屆正是憑文佐鳴單場轟入7球兩分，打入8強。這位身高1米68的「小巨人」，今屆再次領軍出征，勢成各隊心腹大患。裘錦秋上屆三人籃球馬拉松奪冠而回，實力可見一斑。進攻核心姚卓曦剷籃和外投兼備，他透露教練陳翊麟設計了不同的戰術和特訓，更有特別部署針對喇沙，目標劍指冠軍。
女子組漢華巧遇裘錦秋
女子組方面，漢華中學和裘錦秋中學（葵涌）狹路相逢。裘錦秋作為精英賽季軍，又有身高1米87的戴欣婷坐鎮，小組賽場均淨勝20分，充滿霸氣。漢華今年成績起伏，曾於精英賽輕取中華基督教青年會中學，也試過以27分不敵林大輝中學，必定希望重返昔日榮耀。平均身高不足1米7的她們，能否化短為長，用速度限制戴欣婷，成勝負關鍵。
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