嚴選「最激對決」充滿睇頭

男子組喇沙裘錦秋有惡鬥

男子組焦點落於喇沙書院對裘錦秋中學（葵涌）。喇沙今年異軍突起，以九龍區亞軍之姿打入精英賽，最終奪季而回。能寫下近10年最佳成績，關鍵是外投能力，這個優勢將在蘇黎世籃賽放大，皆因三人籃球的計分方法，是傳統的3分變2分，2分變1分，換言之外投可獲雙倍分數。事實上喇沙上屆正是憑文佐鳴單場轟入7球兩分，打入8強。這位身高1米68的「小巨人」，今屆再次領軍出征，勢成各隊心腹大患。裘錦秋上屆三人籃球馬拉松奪冠而回，實力可見一斑。進攻核心姚卓曦剷籃和外投兼備，他透露教練陳翊麟設計了不同的戰術和特訓，更有特別部署針對喇沙，目標劍指冠軍。