蘇黎世保險香港學界3×3籃球賽 新勢力崛起挑戰傳統勁旅

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽經過3月中分組賽後，順利誕生中學組男、女子16強，今日各路大軍踩入灣仔修頓場館，爭奪8強席位。與傳統五人籃球有別，三人賽更講求速戰速決，賽果難料，今屆賽事就有5支非種子球隊成功突圍，這股新勢力能否威脅傳統勁旅，值得期待。

這個年度學界盛事來到第3屆，今屆中學組擴大規模，男女子組各64隊分成16組，3月19日開始在基督教香港信義會信義中學上演多場小組賽，決出16強。今日淘汰賽階段移師至香港「籃壇聖地」修頓場館，精彩對決配合專業設備、奧運級比賽地板，令賽事更有睇頭。

節奏明快戰果更難測 上屆男女子組冠軍英華書院和浸信會永隆中學，小組賽未受考驗，兩隊16強將迎戰首次參賽的趙聿修紀念中學和九龍真光中學，此外應屆男女子精英賽冠軍聖若瑟書院和協恩中學，同樣躋身16強，分鬥寶覺中學和港九街坊婦女會孫方中書院。至於上屆男子組亞軍拔萃男書院，今年沿用鍾志榮、梁卓炫和吳翊旺，配合新人陳偉邦，小組賽錄得全勝，16強將火併德信中學。值得一提英華和男拔分處上下線，要到決賽才有機會碰頭，能否再演「夢幻對決」，成為焦點。

三人籃球賽限時10分鐘，節奏快上快落，稍有失誤就陷入困境，賽果每每出人意表，今年男子組就有3支上屆8強球隊於小組賽意外出局，3隊「新丁」迦密主恩中學、香港鄧鏡波書院以及東華三院辛亥年總理中學乘勢崛起，16強將面對同為精英賽12強的北角協同中學、博愛醫院陳楷紀念中學和寧波第二中學，且看「新勢力」能否再爆驚喜。

on.cc東網周四直播王者誕生 今日中午12時起上演男、女子各場16強激戰，各隊健兒力爭明日（周四）舉行的8強入場券，on.cc東網明早11時開始直播，見證小學組及中學組王者誕生，球迷屆時可透過直播為一眾「學界籃兒」打氣！

今日16強賽程

中學女子組

12:00nn 浸信會永隆中學 Vs 九龍真光中學

12:15pm 寶覺中學 Vs 林大輝中學

12:30pm 中華基督教青年會中學 Vs 何明華會督銀禧中學

12:45pm 拔萃女書院 Vs 英華女學校

1:15pm 漢華中學 Vs 裘錦秋中學（葵涌）

1:30pm 賽馬會體藝中學 Vs 福建中學

1:45pm 協恩中學 Vs 港九街坊婦女會孫方中書院

2:00pm 滙基書院（大坑東） Vs 港大同學會書院

中學男子組

2:30pm 英華書院 Vs 趙聿修紀念中學

2:45pm 迦密主恩中學 Vs 北角協同中學

3:00pm 香港鄧鏡波書院 Vs 博愛醫院陳楷紀念中學

3:15pm 喇沙書院 Vs 裘錦秋中學（葵涌）

3:45pm 聖若瑟書院 Vs 寶覺中學

4:00pm 嗇色園主辦可藝中學 Vs 張振興伉儷書院

4:15pm 東華三院辛亥年總理中學 Vs 寧波第二中學

4:30pm 拔萃男書院 Vs 德信中學

地點：修頓場館