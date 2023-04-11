Whiskey Jack號奪IRC總冠軍

2023年中國海帆船賽目前已有16艘帆船完成賽事，其中Nick Southward的「Whiskey Jack號」在計算修正時間後奪得IRC全場總冠軍（圖），亞軍是雙人組別Philippe Grelon及Cosmas Grelon的「Simpon Marine號」，季軍是Andrew Pidden的「Juice號」。

今屆賽事對各船隊也是一場惡鬥，尤其當各船隻接近終點蘇碧灣時，風力受地形阻擋，由強風忽然跌入無風區，令眾選手都表示在戰術分析層面來說，今屆是歷年來最富挑戰性的一次。結果原本總成績徘徊第2、3名的「Whiskey Jack號」在周日下午3時02分11秒衝過終點，經過計算後，當船隻駛到碼頭停泊的一刻，才喜獲奪得全場總冠軍的消息。

船長Nick Southward上岸時受到場內人士熱烈祝賀，他喜出望外地說：「我簡直不敢相信贏得總冠軍！我們一直處於船群較後的位置，過去24小時風力大得有點瘋狂，我們盡了全力拚下去，因此安然無恙完賽，大家都安好，感覺實在太棒了。」

頒獎典禮在同晚舉行，兩個新造的永久獎盃將留在菲律賓，而原來的「中國海帆船賽獎盃」和「星期日電訊報獎盃」則留在香港。