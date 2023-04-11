港隊硬撼菲律賓非勝不可

港隊中場 陳詠詩（中）（HKFA圖片）

巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈賽事，香港時間今晚於E組上演最後一輪競逐，遠征塔吉克斯坦的香港女子足球代表隊要硬撼同組最強的菲律賓。形勢上港隊與菲律賓同樣2戰2勝得6分，但得失球不及對方，由於今圈每組僅得1支球隊可以晉級，為進身下一圈港隊今場非勝不可！（香港時間周二晚上7時開賽）

Rambo：相信會踢出最佳表現 港隊於今次賽事先以3比0擊敗東道主塔吉克斯坦，上場再贏巴基斯坦2比0，士氣正盛，惟港隊女足主教練列卡度（Rambo）承認菲國女將實力強橫，但仍對球隊充滿信心：「菲律賓肯定會被睇高一線，但足球比賽係充滿驚喜，相信一班港隊女將會踢出最佳表現。」港隊對上一次與菲律賓交手，是2021年女子亞洲盃外圍賽，當時港隊以1比2落敗，Rambo指出今場形勢會非常不同，但強調港隊會保持正面心態迎接今場硬仗。

朱寶恩上場後備入替表現不俗，更於下半場為港隊打破僵局，兼攻入大港腳處子球，她坦言這個入球十分重要，給予己隊莫大信心。對於今場屬許勝不許和的局面，「寶恩」指自己會好好休息及練習，希望落場時可以跟足教練部署，目標贏波出線。

今夏將首次出戰女子世盃決賽周的菲律賓女足，目前世界排名49位，在今次外圍賽先以4比0擊敗巴基斯坦，再以8比0大破塔吉克斯坦，表現超班。菲律賓於2022年女子亞洲盃闖入4強，今次奧運外圍賽大軍不少球員均為當時球隊主力，包括過去兩場均有斬獲的前鋒麥丹妮爾。林卓臻報道