B組終極戰2:2和傑志 東方首名出線4強鬥理文

「賽馬會菁英盃」B組最後一輪出線生死戰，昨於旺角大球場上演，由東方火併傑志。結果東方靠馬高斯及孫銘謙的入球兩度領先下，以2比2賽和有明加索夫及艾里奧換邊後取得入球的傑志。取得出線關鍵1分的東方，以小組首名晉級4強，將與A組次名理文爭入決賽。圖 / 文：林卓臻

東方派出鍾凱文、黃皓雋及柏拔3位U22球員擔正，馬高斯復任正選坐鎮中場，支援孫銘謙及巴杜姆攻堅；傑志則有張廣然、甘智健及袁振謙3位U22正選出戰，明加索夫及伊高沙托尼負責兩翼側擊，金信煜先列後備，頭號射手丹恩奴域不在大軍名單中。

東方今場迅速入局，2分鐘先有孫銘謙左路突破傳中，巴杜姆門前起腳中楣彈出。1分鐘後，巴杜姆地波傳中，馬高斯一射中鵠。傑志如夢初醒，18分鐘，費蘭度高波傳中，艾里奧頭槌中楣彈出。其後羅梓駿禁區外起腳，又被鍾凱文沒收。東方帶着1球領先優勢回更衣室。

伊高沙托尼兩度交靚波 換邊後傑志搶回不少主動權，很快找到扳平入球，伊高沙托尼開出角球，明加索夫接應頂入，52分鐘追成平手。東方明顯不甘和局，69分鐘有孫銘謙推順勁射破網，為球隊再次領先。比賽後段傑志換入基爾頓等加強攻勢，88分鐘，伊高沙托尼傳中，艾里奧門前頂入再度追平。最終雙方以2比2打成平手，東方壓過傑志，取得4強資格。

東方首名晉級後，準決賽會遇上A組次名理文；至於A組首名冠忠南區，則會與B組次名標準流浪爭逐決賽資格。