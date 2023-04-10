戴資穎預告2024年底掛拍

中華台北羽毛球天后戴資穎在東京奧運奪銀後一度傳出退役，其後她決定挑戰巴黎奧運，日前她出席活動時透露已有退役時間表：「最多打到明年底就會退役，就算還能打也不想打了。」

「還能打也不想打了」

28歲的戴資穎曾長踞世界第一長達214周，其職業生涯獲獎無數，包括贏得中華台北史上首面女單羽球亞運金牌、奧運銀牌等，創下當地多項紀錄。近兩年不時表達想休息的她今次終於交代退役時間表，昨日在社交網站寫上：「每位運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻，你們的任務就是為我加油和拍手、歡呼，這是最重要的！」「小戴」的貼文獲得超過50,000點讚，大批網民留言為她打氣，「加油！我們也會珍惜小戴在場上跑動的日子」、「珍惜每一場剩下的比賽」。