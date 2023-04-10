快艇KO拓荒者重返西岸第5
快艇昨日主場以136比125力挫拓荒者，近6場取得第4勝，成功重返西岸第5。快艇於常規賽最後一場將作客太陽，主教練路爾明言不會讓主力輪休，全力爭勝。
快艇對拓荒者上半場仍落後6分，但全隊於第3節火力全開轟45分，將比數拉開，快艇在第4節再憑包維「着火」獨取14分奠定勝局，終以136比125取得2連勝。
今場拓荒者的奇雲洛斯轟入全場最高的30分，但球隊籃板表現不佳，全場只搶得34個籃板，比快艇少17個，成為落敗主因。快艇5人得分達雙位數，李安納攻入27分，另搶下8個籃板，包維貢獻23分、5次助攻，韋斯布克交出20分、6個籃板、6次助攻。賽後路爾表示，雖然有指太陽今日一戰會讓全部主力休息，不過他們仍會以最佳陣容應戰︰「去年我們錯過了季後賽，如今我只在意確保季後賽資格，種子排名高低也不會特別去考慮。」
木狼轟24球三分波拔「刺」
木狼同日狂轟賽季新高24記三分球，以151比131大勝馬刺，創下隊史單場得分新高。暫居西岸第9的木狼於常規賽終極一戰迎來第8的塘鵝，今場勝負將影響兩隊最終排名，勢必引起激戰，值得留意。
余樂詩報道
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