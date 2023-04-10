快艇KO拓荒者重返西岸第5

今場拓荒者的奇雲洛斯轟入全場最高的30分，但球隊籃板表現不佳，全場只搶得34個籃板，比快艇少17個，成為落敗主因。快艇5人得分達雙位數，李安納攻入27分，另搶下8個籃板，包維貢獻23分、5次助攻，韋斯布克交出20分、6個籃板、6次助攻。賽後路爾表示，雖然有指太陽今日一戰會讓全部主力休息，不過他們仍會以最佳陣容應戰︰「去年我們錯過了季後賽，如今我只在意確保季後賽資格，種子排名高低也不會特別去考慮。」