理文3:3賽和冠忠南區

「賽馬會菁英盃」A組昨日上演大戰，理文於將軍澳運動場跟冠忠南區正面交鋒。最終理文憑基華尼頓補時階段取得入球，以3比3逼和對手，未能搶得首名資格，4強將面對今日東方對傑志的勝方，至於首名的冠忠南區則要惡鬥標準流浪。

理文今場由袁皓俊把關，施沙首度擔正，顏樂楓，亞哥斯達及鄭進泓組成中場鐵三角支援艾華頓及加維蘭攻堅；南區方面，川瀨浩太及杜馬思鎮守中路，基斯及容昊控制中場，慕沙擔正爭取入球。

艾華梅開二度 3分鐘，艾華頓開出角球，馮慶燁頂中楣，加維蘭補中成1比0，助球隊快速打開紀錄。21分鐘艾華頓中路控甩，南區乘機反擊，由艾華起腳射成1比1。39分鐘，南區再憑一次反擊，慕沙推過馮慶燁後一射入網，南區反超2比1。3分鐘後，艾華頓右路推大位起腳遠柱入網，為球隊追成2比2完上半場。

理文換邊後立即調入中村祐人及基華尼頓加強攻力，其中基華尼頓多次埋門，但都被伍瑋謙成功化解。戰至67分鐘，南區換入史提芬彭利拿，嘗試爭取入球。75分鐘，「肥彭」交出妙傳，助攻艾華梅開二度，南區再次領先。理文最後階段狂攻，直到補時基華尼頓終於射破南區大門，並助球隊追平3比3完場。

圖／文：李浚湣、鄧文滔