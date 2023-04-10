HKJC JSR呈獻：on.cc東網直播 東方傑志晉級超激鬥

東方狂牛兵 巴杜姆

周一（10日）復活節假期最後一日，迎來「賽馬會菁英盃」B組最後一輪兼出線生死戰，東方於旺角大球場惡鬥傑志。由於標準流浪賽前贏波，今場兩隊只能活一隊，東方只要保持不敗即可首名晉級，相反輸波便會出局，而「藍鳥」則非勝不可，雙方為爭奪4強席位，定必使出渾身解數！（JSR YouTube & FB 及on.cc東網周一下午3時直播）

賽前於B組7戰取5勝1和1負成績的東方，領先傑志1分，今場只要保持不敗，就可以順利晉級4強。上場於聯賽1比1逼和理文後，東方有3周時間休息，但主教練盧比度（Chino）認為球隊已做好準備重返賽場。今季東方各項賽事5次與傑志碰頭未嘗一勝，Chino坦言兩軍實力存在差距，並談到今仗目標：「我哋毫無壓力，只會嘗試為對手製造麻煩，令到對手感到困難。」好消息是馬高斯已經坐完波監，今場有望重返大軍。

柏拔︰默契更佳盼有好表現 剛剛過去的國際賽期間，柏拔首次穿上代表隊戰袍，為港隊U22披甲，他形容出戰國際賽是一次前所未有的體驗，尤其遇上對抗性更強的外隊，令他十分收穫良多。去年10月首循環面對傑志，東方曾以1比5落敗，惟柏拔認為現時球隊戰力更強，有信心交出更好表現：「比起季初，現時我哋班球員已經建立默契，所以絕對可以做得更好。」

今場為傑志在國際賽期後首場比賽，休息了接近1個月，總監兼主教練朱志光認為對球隊有很大幫助：「唔擔心球員狀態，我覺得係一段好好嘅時間，畀佢哋恢復吓，始終嚟到季尾都好多嘢要『維修』。」「朱Sir」續指東方早前受球員傷停影響，令戰力有所削弱，今場預計對方夫添出戰下，必定十分難踢。陣容方面，除了上場領紅的羅素需要「坐波監」，曾以行亦繼續因傷避戰。

Sohgo︰珍惜上陣機會加倍落力 趙聡悟（Sohgo）早前隨港隊U22出戰「魚尾獅盃」，更在對新加坡一戰取得入球，他直言有助提升信心，希望能夠將好表現延續至球會，自己對今次「東傑大戰」相當期待：「賽前唔算好緊張，反而如果有機會喺呢場影響出線嘅大戰落場嘅話，自己會好好珍惜同更加落力；對手實力好強，尤其年輕球員都有一定經驗同能力，相信今次碰頭會相當有趣。」

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