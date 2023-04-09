蘇黎世學界3×3籃球賽 小學組4強誕生

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」經過昨日激戰後，小學男女子組4強全部誕生。衞冕男子的香港培正小學和女子組崇真小學暨幼稚園（小學部），雙雙躋身4強，將於4月13日在修頓力爭連霸。

培正崇真延續衞冕之路 今屆小學組共有32支球隊參加，男子組焦點落於香港培正小學。作為上屆冠軍，培正於A組未逢敵手，昨日先後以15比1、17比4及10比1連挫保良局林文燦英文小學、保良局香港道教聯合會圓玄小學和基督教香港信義會馬鞍山信義學校，以3戰全勝佳績打入4強，遇上閩僑小學。至於上屆亞軍香港教育工作者聯會黃楚標學校和拔萃男書院附屬小學，則會爭奪另一決賽席位。

女子組方面，上屆賽事封后的崇真小學暨幼稚園（小學部），晉級過程驚險得多，僅以9比8險勝將軍澳天主教小學，4強火併聖博德學校。另一場準決賽則由上屆亞軍保良局林文燦英文小學和2021年冠軍香港嘉諾撒學校正面交鋒，各路大軍4月13日踩落修頓，預計激鬥連場。■許思彤報道