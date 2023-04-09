2:0挫巴基斯坦 香港女足兩戰全勝

香港女子足球代表隊昨晚出戰第二場巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈賽事，與巴基斯坦交手。雖然鍾貝琪射失12碼，但港隊仍憑朱寶恩換邊後先開紀錄，加上對手尾段「擺烏龍」，以2比0擊敗對手，全取3分兼兩戰全勝。

港隊今場變陣出擊，吳卓蔚把守大門，鍾貝琪及冼仲意鎮守中路，曾柏同、傅昭文以及陳詠詩組成中場鐵三角，支援箭頭張煒琪。初段戰情膠着，33分鐘，梁匡蕎禁區內遭對手侵犯，港隊獲12碼，惟鍾貝琪主射高出。2分鐘後，梁匡蕎推入禁區起腳，無法攻破巴基斯坦門將十指關，兩隊半場踢成0比0。

朱寶恩換邊開紀錄 港隊換邊後繼續施加壓力，但一直無功而還。眼見遲遲未能打開紀錄，港隊59分鐘換入朱寶恩加強活力。71分鐘，張煒琪禁區頂附近起腳高出。72分鐘，朱寶恩左路窄位起腳，巴基斯坦門將在白界內接回皮球，球證判入球有效，港隊終打破僵局。踢至90分鐘，陳詠詩右路傳中，對手解圍變「擺烏龍」，港隊贏2比0完場，周二（11日）將與菲律賓交手。■鄧文滔報道