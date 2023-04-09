兩球贏港會和富大埔食尾胡

昨日「賽馬會菁英盃」A組獨腳戲於大埔運動場上演，由港會鬥和富大埔，結果大埔憑保連奴及黃子俊下半場各建一功，以兩球淨勝港會，賽後力壓對手，以小組第3名完成賽事。

港會是役有門將費查復任正選，汪雙財墮後支援單箭頭李小恆；大埔方面起用林志基把關，小將郭縉諾與加比爾鎮守後防，保連奴扮演單箭頭。

賽前篤定出局的兩軍踢得甚放，7分鐘港會先獲機會，喜比特勁射被林志基撲出。16分鐘大埔反擊，王力威起腳被費查擋出，雷仙奴補射又被積施利護空門。35分鐘港會錯失黃金機會，李小恆單刀無功而還，半場互無紀錄。

保連奴黃子俊各入一粒 易邊後大埔加強壓力，48分鐘利馬開出角球，加比爾頭槌二傳，保連奴門前加多頭頂入，大埔領先1比0，71分鐘保連奴再度埋門，被蕭嘉明白界線前解圍。5分鐘後港會差點扳平，蕭嘉明禁區內無人看管下起腳，卻告高出。補時階段，後備入替的黃子俊憑一己之力殺入禁區「埋齋」，最終大埔淨勝兩球。

大埔翼鋒黃子俊尾段建功，連續兩仗取得士哥，賽後他承認上場「開齋」後信心大增：「上場入完波信心係大咗，加上見到對方體力不繼，所以嗰球推入禁區後，決定自己嘗試起腳。」不過「黃子」對今季表現未太滿意：「今次重返超聯最大目標係入波，好彩總算完成到，但狀態始終有啲飄忽，嚟緊最後3場希望繼續有得踢。」■圖、文：李浚湣

黃子俊