on.cc東網直播：A組強強對決 理文冠忠南區力爭首名

今日「賽馬會菁英盃」於將軍澳運動場，爆發A組最後一輪賽事，由兩支已提早出線的球隊理文及冠忠南區正面交鋒。理文自曾昭達接手後，曾於聯賽擊敗南區，打破今季碰頭不勝魔咒；南區挾5連勝走勢狀態火熱，兩隊為爭奪小組首名出線資格，必有一番激戰。（on.cc東網周日下午3時直播）

已鎖定4強席位的理文，賽前於A組7戰獲5勝1和1負成績，僅落後榜首南區2分，要爭首名晉級，今場必須贏波。「黃黑軍團」國際賽期前在聯賽遭東方逼和，可幸最終沒有對爭冠造成太大影響，暫代主教練曾昭達認為今場首要任務，是爭取重返勝軌：「希望以贏波為目標，為之後嘅賽事打番支強心針。」「達Sir」認為相比起南區，理文U22球員整體上陣不多，經驗較為輸蝕，但相信經過2月聯賽擊敗南區一役之後，球員信心會有所提升。

梁羿童等為一隊演地標戰 即將迎來18歲生日的梁羿童（Tony），今季首次獲提拔至一隊，並頻頻在預備組賽事上陣，與不少具港超經驗的對手碰頭，對於由青年軍賽事升格踢預備組，Tony表示：「係有好大唔同，但今季一直有跟一隊操練，總算適應到比賽強度，希望準備好啲，證明畀教練睇我係踢到比賽。」他續指期待為一隊上演地標戰的時刻，並強調無論面對任何對手，理文都會全力爭勝。

南區上場在「賽馬會菁英盃」火力全開，以5比1大炒港會，國際賽期之後繼續保持佳態。今場南區只要保持不敗，就可鎖定小組首名，惟主教練鄭兆聰（Ricky）強調球隊的爭勝心不會改變，並希望延續近期的出色進攻表現：「理文球員速度好快，喺防守方面唔可以畀太多空位對手，而我哋有波嘅時候，希望喺進攻做好啲，踢得更放。」小將游卓峰上場因傷退下火線，賽後證實骨折今季提早收咧，Ricky承認在U22球員調動上會有影響，此外劉學銘亦累積5黃需要停賽。

冼柏德：每次碰頭屬挑戰 今季受傷患影響的U22球員冼柏德，已復出重投操練，這位年輕翼鋒急不及待想重返綠茵場。「阿德」認為理文作為聯賽爭標分子，實力強勁，形容每次交手都是極大挑戰：「理文係本地聯賽嘅勁旅，就算今季交手我哋贏過3次，每次碰頭都係一個新挑戰，但我對球隊有信心。」

理文守將徐宏傑 冠忠南區「肥彭」史提芬彭利拿 冠忠南區Ｕ22冼柏德