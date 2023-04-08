蘇黎世三人賽16強誕生 男拔矢志重奪冠軍

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」昨日進行最後一輪小組賽。4支冠軍熱門拔萃男書院、英華書院、聖若瑟書院和喇沙書院悉數晉級，將於4月12日會師修頓場館競逐王座。

男拔在上屆決賽不敵英華，屈居亞軍，今屆沿用鍾志榮、梁卓炫和吳翊旺，配合生力軍陳偉邦重新出發，在B組未逢敵手，以16比3、22比7、16比8連挫香港仔工業學校、林大輝中學和葵涌循道中學，全勝晉級16強，將遇上O組首名德信中學。

男拔陣中有3名中六生，雖然DSE臨近，仍決心衝擊蘇黎世錦標。「上屆決賽，我們在最後關頭被逆轉，輸1分，很不忿氣，想嘗試多次。」鍾志榮（雪糕）說。對這支學界王者來說，失落冠軍是寶貴一課：「去年晉級過程輕鬆，沒打過一場硬仗，突然碰上英華這麼高級別的球隊，太過掉以輕心。今年一定會謹慎，希望有機會對回英華，證明有實力戰勝他們。」英華和男拔分別處於上、下線，意味着決賽才有機會碰頭。

鍾志榮︰陣容兼顧爭冠與傳承 「雪糕」解釋男拔這套陣容，是兼顧冠軍和傳承：「教練意思是，我們失落冠軍，就用原有陣容（鍾志榮、梁卓炫和吳翊旺）再衝一次，同時培養師弟（陳偉邦）。」相比去年，他認為球隊分工更明確：「我全力得分，高的搶板，矮的補位，並吸收大賽經驗，希望明年由他帶着一班新血傳承下去。」

另外，E組爆出冷門，香港鄧鏡波書院以12比6力挫種子隊漢華中學，成功打入16強。圖、文：許思彤