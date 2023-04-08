傑志公開操練同Fans聚餐

「藍鳥」早在1月份已舉行類似活動，適逢復活節假期，再次舉行反應仍舊熱烈，吸引了近百名球迷到場，雖然活動途中一度下起微雨，但沒有減退球迷的熱情，繼續在場邊落力為愛隊打氣。完成操練後隨即於傑志膳房進行午餐聚會，球隊更特意安排黃洋、艾里奧、費蘭度、羅梓駿、王振鵬、羅拔圖及潘沛軒7名球員，與球迷共享午餐，大家各自分享近況，氣氛相當融洽，活動約4小時便圓滿結束。

「羅梓」分享職業球員生活

首次參與活動的羅梓駿，直言感到十分新鮮，又透露當中傾談的話題：「平時喺球場見到球迷係比賽，大家個氣氛唔會咁隨和，一開始咁近距離都有啲唔慣同尷尬，唔太知要講咩，好彩有嘢食住，慢慢紓緩個氣氛。今次話題都係了解吓職業球員嘅生活，因為呢個職業喺香港唔常見，又唔多報道，感覺到佢哋想了解我哋多啲。」「藍鳥」即將在下周一（10日）於「賽馬會菁英盃」分組賽生死戰硬撼東方，「羅梓」表示球迷亦有為自己打氣，令自己更放鬆及增添了不少信心。圖、文：李浚湣