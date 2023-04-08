on.cc東網直播 港會 和富大埔尾輪鬥搶鏡

港會中堅 林國樑（右）

「賽馬會菁英盃」今日於大埔運動場上演A組尾輪賽事，由港會面對和富大埔。兩軍雖然已無緣出線，但雙方的年輕小將們為爭取表現，絕對不會放軟手腳，把握寶貴上陣機會，力爭在球迷面前踢出精彩賽事。（on.cc東網周六下午3時直播）

港會上場在「賽馬會菁英盃」1比5不敵冠忠南區，為球隊破蛋的汪雙財表示，球隊未有被敗仗影響信心，又指今場即使是例行公事，但全隊仍會做針對性部署，力爭搶分而回。「阿財」坦言大埔前中後各有外援坐陣，實力比港會優勝，相信本場惡戰難免：「之前聯賽主場對住大埔，我哋都幾乎輸埋，所以睇得出大埔實力高過我哋，加上呢場仲要喺大埔場踢，絕對唔易踢。」

至於余毅行（Brad）就表示會好好珍惜落場機會，談到港會3次鬥大埔保持不敗，Brad謂往績雖可增添信心，惟強調對方外援加比爾及保連奴能力出眾，有力為球隊帶來威脅。陣容方面，今場溫俊及福保羅累積5面黃牌停賽，里奧則有望復出。

滙Sir︰受傷病困擾難佔甜頭 另邊廂，上輪「賽馬會菁英盃」和富大埔2比3負深水埗，無緣晉級，幸好陣中不少年輕球員都在分組賽中獲得上陣機會，主教練李恆滙喜見一班U22小將有所成長，更點名指郭縉諾及張力行進步明顯。「滙Sir」承認大埔今季每逢遇上港會都難佔到甜頭，希望今場表現能有改善，惟他提到球隊近期傷病情況較為嚴重：「呢場係好希望贏得清脆，但我哋嘅隱憂係好多職球員病咗，要睇吓到時情況如何。」人腳方面，馮冠鳴因累積黃牌夠數要停賽，好消息是利馬坐完波監，今場有望復出。

和富大埔後衞 加比爾（左）