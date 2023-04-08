出線關鍵戰贏4:2 標準流浪挫晉峰闖4強

「賽馬會菁英盃」昨於斧山道運動場上演B組出線關鍵戰，標準流浪惡鬥晉峰。結果流浪憑祖連奴、神田夢實及金旻奎各入一球，加上對手擺烏龍，流浪以4比2擊敗晉峰，成功鎖定4強席位。

流浪今場有神田夢實復任正選，為一對鋒將祖連奴及伊巴謙輸送彈藥，3位擔正的Ｕ22球員包括余在言、盧兆崎及陳耀祖。「粉紅兵團」有費利浦薩停賽後復出，與栢保羅夥拍攻堅，列卡度與陳肇鈞坐鎮中場，3位正選Ｕ22球員為羅澔陽、劉君正及伍家揚。

費利浦薩梅開二度 流浪今場好快就搶得先機，8分鐘，余在言交出妙傳，祖連奴殺入禁區射入，早早為球隊取得領先優勢。晉峰嘗試反撲，15分鐘，費利浦薩禁區外放冷箭，被盧兆崎飛身撲出。19分鐘，林衍廷交出直線，伊巴謙再傳中，由神田夢實門前完成最後一擊。兩球在手的流浪，大部分時間控球在腳，晉峰則靠反擊機會發圍，35分鐘，費利浦薩轉身施射僅僅偏離目標。43分鐘，流浪再靠曾仲楠的烏龍球，完半場前贏到3比0。

54分鐘，劉智樂傳入禁區，金旻奎門前起腳得手，為球隊錦上添花。2分鐘後，費利浦薩禁區內被侵犯，球證直指12碼點，費利浦薩自己操刀極刑入網，為晉峰扳回一城。流浪繼續搶攻，66分鐘，祖連奴及金旻奎先後起腳，連續中柱彈出。晉峰比賽尾段未放棄，80分鐘反擊機會，後備入替的黃偉國傳中，造就費利浦薩頂入，個人梅開二度，可惜為時已晚。最終流浪將4比2勝局保持到完場擊敗晉峰，取得小組出線的關鍵3分，晉級淘汰賽。圖、文：林卓臻