香港男足世界排名跌一級

國際足協昨日公布最新世界排名，剛在過去國際賽期錄得1和1負的港隊（紅衫），排名微跌一位至147位。港隊3月曾進行兩場友賽，包括主場1比1和新加坡，以及作客馬來西亞淨負0比2。「亞洲盃」決賽周抽籤在5月11日舉行，預計港隊與印度、塔吉克斯坦、泰國、馬來西亞及印尼，同列第4檔次。