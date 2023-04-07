足總展開VAR培訓 張炎有盼提升港足水平

為來季實行視像助理裁判系統（VAR）作準備，足總昨日於沙田麗豪酒店正式展開培訓工作，並邀請國際足協VAR項目代表貝利作指導。足總裁判總監張炎有透露，本地VAR準備工作已完成約7成，希望可提升本地足球技術水平。

主理本地VAR系統培訓的張炎有，透露相關工作進展順利，包括已選定系統。現時本地共有兩位球證擁有操作VAR系統的牌照，張炎有目標培訓約30名本地球證，以應付來季VAR系統工作，期間有國際足協VAR項目代表提供指導。

張炎有透露，最早會在5月尾為VAR系統進行測試，惟港超賽場要等來季才會全面實行。對於硬件安排，他指每場會動用不少於4個鏡頭，以達到國際足協要求，並希望為設置VAR中心找到合適固定地址。他認為VAR的實行會減少判決引起的爭議。

盡快推行免被邊緣化 他指出VAR系統在全球多國已經普及化，若再不推行或會令香港球員出戰球會級亞洲賽或國際賽時「蝕底」：「有VAR畀人感覺足球水平會高啲，如果我哋再唔用，有可能被邊緣化。例如遲啲去到『亞洲盃』決賽周，但球員唔熟VAR系統運作模式，到時可能會蝕底。」張炎有希望相關技術，能將香港足球的技術水平提升至更高層次。圖 / 文：林卓臻、鄧文滔