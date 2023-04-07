蘇黎世學界3×3籃球賽 滙基全勝闖16強

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽，昨日續於信義中學上演分組賽。上屆決賽雙雄浸信會永隆中學及滙基書院（大坑東）分途出擊，同樣分組賽3戰全勝，強勢殺入16強。

上屆女子亞軍滙基昨日登場，B組首場因對手天主教新民書院缺席，不戰而勝，次仗面對加拿大神召會嘉智中學，余潔誼初段已連番搶下進攻籃板，加上隊長梁煒嵐手感火熱，滙基以18比4再贏一場，隨後分組煞科戰，滙基再以21比0輕取余振強紀念第二中學，3戰全勝躋身16強。

梁煒嵐決心捲土重來 隊長梁煒嵐是日狀態理想，她對球隊表現感滿意，但提醒大家要小心控制失誤。梁煒嵐謂去屆決賽飲恨，令全隊更有決心捲土重來：「上屆差一點便能奪冠，今屆希望能有所突破，不過大家始終缺乏大賽經驗，較後階段難免會緊張。」現時就讀中五的「煒嵐」透露今次或是最後一屆與隊友征戰賽場，更渴望取得佳績。

同日較後時間登場的衞冕冠軍浸信會永隆中學，首仗以19比0擊敗九龍塘學校（中學部），之後兩場分別以21比3及21比2，擊敗仁愛堂陳黃淑芳紀念中學和嘉諾撒聖家書院，同樣3戰全勝殺入淘汰賽。圖、文：鄧文滔