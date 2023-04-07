攞頭威！港女足派塔吉克斯坦3蛋

香港女子足球隊周三出戰首場巴黎奧運女足亞洲區首圈外圍賽，火併東道主塔吉克斯坦，港隊憑冼仲意及曾麗薇各建一功，加上對手「擺烏龍」，以3比0輕取對手。

港隊今場派出吳婉琪把關，馬澤純聯同鍾貝琪鎮守中路，陳詠詩負責派牌，支援張煒琪攻堅。開賽僅6分鐘，陳詠詩開出角球令對方「擺烏龍」，港隊火速領先。26分鐘，張煒琪截到對方傳球後，立即起腳惟被對手門將接實。45分鐘，陳詠詩開出角球，冼仲意無人看管下頂成2比0完半場。

換邊後港隊繼續控制大局，64分鐘，門將吳婉琪因傷退下火線，由吳卓蔚入替，主隊隨後嘗試反撲，搶回較多攻勢，港隊則靠突擊製造威脅，踢至88分鐘，曾麗薇左路推大位起腳「埋齋」，最終港隊淨勝3球完場。同組另一仗，菲律賓以4比0輕取巴基斯坦。

列卡度滿意賽果 港隊主教練列卡度（Rambo）賽後滿意戰果，但指球隊表現可以更好：「我哋控制咗場波，但效率可以做得更好，第一場波大家都比較緊張，最重要係攞到3分。」吳婉琪下半場因傷被調離場，Rambo透露她已被送往當地醫院，情況有待觀察。港隊明晚乘勇出擊鬥巴基斯坦，力爭連勝。林卓臻報道