on.cc東網直播賽馬會菁英盃B組關鍵戰 標準流浪爭出線開火撼晉峰

標準流浪罰球王 神田夢實

今日「賽馬會菁英盃」B組上演出線關鍵一戰，標準流浪於斧山道運動場惡鬥晉峰。流浪只要在今場煞科戰全取3分，便可鎖定小組出線席位，戰意毋庸置疑；晉峰雖無緣出線，但亦要力爭在「菁英盃」打開勝利之門，絕不會束手就擒，戰果令球迷期待。（on.cc東網周五下午3時直播）

由於此組東方與傑志煞科戰正面交鋒，標準流浪今場只要全取3分，便篤定晉級，教練黃展鴻表示踢法不會大變：「我哋一定唔輸得，所以會好似過往咁做好防守先，再靠反擊入波；另外提咗球員唔好心急，始終有90分鐘，最緊要把握好每個機會。」陣容方面，因主力基藍馬「坐波監」，「大眼仔」指需要額外將一個外援名額用於後衞身上，或對攻力構成影響。

馬文政：想贏就要更集中 年輕球員馬文政前一場「菁英盃」對東方踢足全場，他直言今季表現未算滿意，但慶幸有所進步。是役屬出線生死戰，「文政」承認有一定壓力，又提到首循環曾遭晉峰逼和，強調絕不能輕敵：「對手加入咗新球員，一定比首循環更難踢，當時係領先3比1下都贏唔到，今場唔可以再犯錯，要更加集中。」

晉峰上場輪換下，與香港U23踢成平手，總教練何信賢認為今場始終關乎小組出線資格，陣容上會有所調整，惟球隊後防陣容不整，除卡爾特納累積5黃停賽外，鄭璟昊及葉卓文亦因傷避戰，預計會處於下風：「喺我眼中，下半季表現最好嘅除咗傑志同理文，數落去就到流浪，今場我哋唔夠後防球員，頭槌亦都輸蝕，唯有望大家跑多步。」

楊憲樂串演中堅未驚過 後衞楊憲樂上場後備入替下，交出一次助攻，為球隊搶回1分，他直言有助提升信心，希望在季尾有更多上陣時間。「憲樂」今場或要串演中堅，即使身型輸蝕，但這位19歲小將卻毫不懼怕：「今場預咗受壓，但都會保留我哋控傳嘅踢法，賽前唔會特別大壓力，始終今季都踢得唔算少，對自己有信心。」

標準流浪U22 馬文政（藍衫） 晉峰王牌 費利浦薩（中） 晉峰U22 楊憲樂（紅衫）