拿度棄戰蒙地卡羅大師賽

西班牙網球「泥地王」拿度日前在社交平台宣布，由於狀態不足，選擇缺席蒙地卡羅大師賽。此外，「一哥」艾卡華斯及加拿大好手阿里艾森，就分別以身體不適及左膝傷患為由，亦決定退出這項大賽。

拿度在社交平台表示，蒙地卡羅大師賽在其心中佔有重要地位，可惜因狀態未足，決定不會出戰這項大賽：「這項比賽是我職業生涯裏，其中一項最重要的賽事，很享受在此地於球迷面前獻技。但非常不幸地，自己現時身體狀態不足，貿然出戰會有受傷風險，因此只能決定缺席這個大師賽。」

這位西班牙名將自年初在澳洲網球公開賽，帶傷上陣下被淘汰出局後，一直在養傷，此前已缺席印第安韋爾斯及邁阿密大師賽，其世界排名已經跌出前10以外，如今再未能出戰蒙地卡羅大師賽，有機會令排名進一步下降。

絲維杜蓮娜盼WTA為俄烏戰事「做嘢」 俄烏戰爭至今仍未完結，烏克蘭網球名將絲維杜蓮娜雖於查爾斯頓公開賽首圈出局，遭哈薩克球手普丁施華反勝盤數2比1，惟賽後回應女子職業球員總會（WTA）會長西蒙容許俄羅斯及白羅斯球手參賽，令另一名烏國球手蘇利恩高感到恐懼而退賽一事，絲維杜蓮娜盼WTA付出更多︰「未曾經歷戰火的人，無法完全明白無家可歸，家人被炮火威脅的恐懼。我覺得WTA應該要針對此事做得更多，單靠發聲明及安排訪問對事件不會有太大幫助。」

鄧文滔報道