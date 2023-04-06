駿英九龍城雙殺公民

港甲於剛剛過去的周日（2日）進行多場第23輪競逐，其中前列分子駿英九龍城保持強勢，憑許嘉樂、黃澤勤及袁立翔的入球，在九龍仔公園以3比0擊敗公民，兩循環交手同樣奏捷。

於積分榜緊追榜首中西區的駿英九龍城，今場派出李駿謙擔任箭頭，尼泊爾攻擊手Rai Aryan及許嘉樂負責兩翼側擊，至於公民則有中場岡本玲仁及前鋒保羅斯達等外援壓陣。比賽早段雙方互有攻守，20分鐘，九龍城許嘉樂趁公民門將蔡耀輝棄關出迎，起左腳乖巧笠射入網，為球隊半場領先1球。換邊後輪到九龍城後備兵發圍，先有黃澤勤於86分鐘禁區頂抽射破網，2分鐘後袁立翔再為球隊埋齋，助駿英九龍城贏3比0，今季「雙殺」公民。

大衞巴拉起孖中西區續居榜首 同日中西區在跑馬地遊樂場就贏得比較驚險，雖然有森巴射手大衞巴拉，於14分鐘把握南華後防失誤打破僵局，南華頭號射手禾達於82分鐘扳平，惟大衞巴拉再度挺身而出，接應傳中頭槌頂入，最終中西區以2比1險勝南華，繼續穩佔榜首。

林卓臻報道