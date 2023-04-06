1分險挫種子隊桂華山 辛亥年闖蘇黎世三人賽16強

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽昨續於基督教信義會信義中學舉行小組賽，東華三院辛亥年總理中學1分險勝種子球隊桂華山中學，小組3戰全勝晉級，16強將對寧波第二中學。

位於男子G組的東華三院辛亥年總理中學與港島區學界第4名桂華山是日小組各得2勝，第3場碰頭上演「生死戰」。桂華山為賽事2021年亞軍，今場開段佔得先機，領先4比2。辛亥年憑黎址璫連轟兩記兩分球，重掌比賽節奏，桂華山盧嘉偉剷籃得分一度追平7比7，但辛亥年再有駱衍宏命中兩分球，協助球隊9比8驚險勝出。

隊長駱衍宏︰甚麼隊也有機會贏 辛亥年隊長駱衍宏稱球隊打出信心，面對強隊仍能發揮到應有水準：「賽前心理壓力都頗大，因為桂華山是港島勁旅。今場試過落後，但我們沒有氣餒，默默追分。我自己今場發揮不太好，但感謝黎址璫大心臟，為球隊挺身而出！」

為備戰蘇黎世三人賽，辛亥年眾將準備近3個月，最終驚喜晉級。「三人賽有更多空間單打，有助球隊發揮。只要有心、肯練波、一條心，甚麼隊也有機會贏。」

同日，張振興伉儷書院、寧波第二中學、持外卡出戰的北角協同中學及嗇色園主辦可藝中學強勢晉級16強。至於主場出擊的基督教香港信義會信義中學則不敵非種子球隊迦密主恩中學，無緣晉級。

圖、文：余樂詩