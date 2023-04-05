體育

日本女乒新球衣玩小清新

一向青春氣息逼人的日本乒乓隊近日大搞新形象工程（圖），設計了全新的國家隊球衣拍宣傳照，平野美宇與隊友們穿起淺藍色幻彩上衣及裙子，感覺相當清新又有活力，她笑言新球衣能有助展現最佳狀態，而球迷大讚「一支棒」呢！
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