日本女乒新球衣玩小清新

一向青春氣息逼人的日本乒乓隊近日大搞新形象工程（圖），設計了全新的國家隊球衣拍宣傳照，平野美宇與隊友們穿起淺藍色幻彩上衣及裙子，感覺相當清新又有活力，她笑言新球衣能有助展現最佳狀態，而球迷大讚「一支棒」呢！