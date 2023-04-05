舒麥加密友透露車神近況

前德國車神舒麥加自2013年因滑雪意外昏迷至今，外界對他的近況一直很關心，雖然舒密加的家人高度保密車神的狀況，只知54歲的他目前在日內瓦湖附近的別墅靜養，但近日他的多年好友、前法拉利老闆托特向外媒指，自己仍有探望這位七屆世界冠軍，但尊重他的私隱為原則，希望大家給予最大的空間。