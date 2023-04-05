黃耀富加盟泰超五人隊

繼梁祐維和韋婉婷後，本地球圈再有外流泰國的消息，不過今次並非球員而是教練。擁有亞洲足協5人足球Level 3教練牌照的港青U17教練「富仔」黃耀富，將加盟泰國五人足球超級聯賽隊伍Thammasat Stallion出任助教，專責體能訓練和數據分析。

自離開職業足球後，一直專注於五人足球發展的「富仔」，今晚便起程飛赴泰國，向Thammasat Stallion會方報到，5月初將隨大軍到印尼作季前集訓一星期，以備戰5月24日展開的新一季聯賽。

對於今次外流，「富仔」一改過去高傲的口脗表示：「我會抱住學習同見識嘅心態去努力工作，泰國五人足球圈一直都好願意畀機會外邊嘅人，我會好珍惜今次嘅機會，希望大家可以支持我。」

全力為本地五人賽球員開路 「富仔」表示今次到泰國除了為自己教練之路打拚外，亦會傾盡全力為香港的五人足球員，開拓外闖途徑：「希望短期內可以安排到4個香港嘅後生仔過泰國跟Thammasat Stallion操，睇吓啲甲組球隊對佢哋有無興趣，若果效果理想嘅話，我會Keep住咁樣做。啲後生仔嚟要水腳嘅，我都會幫佢哋搵吓有心人贊助，嚟到畀心機表現自己就得喇。」