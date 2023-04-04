中國海帆船賽明揭幕 HappyGo號力爭佳績

4位Happy Go號船員盼在今屆賽事延續好成績。

由香港遊艇會主辦的中國海帆船賽時隔5年再度舉行，今屆賽事將於明天揭幕，賽道由維多利亞港作起點，橫跨南中國海，最後抵達菲律賓蘇碧灣，全長565海里（1,046公里）。香港代表「Happy Go號」將出戰IRC競賽組別，前港隊代表羅逸峰表示，今屆力求克服新船、新成員、天氣等挑戰。

中國海帆船賽始於1962年，這項亞洲經典離岸賽事2018年後再次回歸，吸引來自中國、香港和菲律賓船隊參加。今屆焦點落香港代表「Happy Go號」，這支船隊成員經驗豐富，羅逸峰（Dominic）與王傲文曾出戰仁川亞運，莫俊傑則參加過廣島亞運和環球賽，其中羅逸峰和莫俊傑上屆亦有參加中國海帆船賽，奪得亞軍。Dominic表示，「我們一月起埋班，準備時間不長。為了適應這艘新船，我們上周特別通宵航行，作不同測試。」

近日天氣變化大要「執生」 主要負責氣象領航的莫俊傑（Tiger）則指，「近日有兩股低壓槽影響南中國海域，這幾天天氣變化好大，相信到時才能定出策略，到時『執生』。」上屆羅逸峰和莫俊傑的船隊奪得亞軍，Tiger期望今屆可以再上頒獎台。■圖、文︰余樂詩