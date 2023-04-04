巡迴錦標賽掄元 梅菲11冠追平白旋風

「魔術師」梅菲今季盡顯強勢，周日在桌球巡迴錦標賽一度落後0比4的情況下，以10比7成功逆轉奇倫威爾森，5周內第2度捧走冠軍，並以生涯累積11項錦標追平了名宿「白旋風」韋德的紀錄。

克服頸椎傷患重上高峰 40歲的梅菲今場決賽打得較為慢熱，整個比賽都表現出色的奇倫威爾森開局即搶攻，頭4局不斷「起迫」，更打出兩桿「破百」108度及111度，但梅菲沉着應戰並於第5局開始「撻着」，最終全場轟出4 Cue「破百」及10桿50+，成功奪冠，袋走15萬鎊（約145萬港元）的冠軍獎金。梅菲繼2月贏得球員錦標賽及2016年奪走格蘭披治賽，成為奧蘇里雲及羅拔臣之後，第3位贏得Duelbits系列賽三項錦標的球員，同時這也是其生涯累積的第11項排名賽錦標，追平了名宿韋德的紀錄。

梅菲早前因為頸椎傷患令狀態低沉，排名下滑，去年夏天他決定進行手術，並決心減磅，復出後隨即連掃多冠，如今世界排名更提升至第4，成為世錦賽的奪標熱門之一，他期待爭取自2018年後再嘗世界冠軍滋味︰「作為一位球手或者一個人，我要不斷努力改進，即使曾經處於痛楚當中，但這幾個月來我的表現的確不俗，希望可保持這個狀態，只要有耐性，相信在世錦賽我有能力對付任何人。」世錦賽將於4月15日在克魯斯堡劇院展開。