31年來首次！5大女將角逐世錦賽

香港 吳安儀

隨着巡迴錦標賽結束，男子桌球職業賽季壓軸的世界錦標賽即將開打，香港時間昨日起先進行外圍賽爭逐，連同今屆新任女子世界冠軍泰國的絲華柏龐奪得入場券，令包括「香港Cue后」吳安儀在內共有5位女將爭逐，成為桌球史上31年來首次。

世錦賽外圍賽於4月3至12日在英國謝菲爾德舉行，128位球手將爭逐16個躋身正賽的席位，多位名將包括「桌球皇帝」亨特利、6屆世界亞軍「白旋風」韋德及前世界冠軍杜赫迪等都要透過外圍賽爭取踏入克魯斯堡劇院（正賽舉辦場地）的球壇聖殿。

以12屆女子世界冠軍伊雲絲為首，連同香港「四眼Cue后」吳安儀、當今世界「一姐」泰國的勒查露、英格蘭名將簡娜及今屆女子世界冠軍絲華柏龐，5位女子名將獲得了男子世錦外的參賽資格，世界女子桌球官方社交平台日前發文為5位女將幽默地打氣︰「她們的參賽已令男子世錦賽不存在。」

吳安儀首圈鬥賀治 根據外圍賽抽籤結果，「四眼Cue后」吳安儀將首圈面對賀治，而12屆女子世界冠軍伊雲絲則與97年男子世界冠軍杜赫迪爭逐，合演「男女世界冠軍對戰」，成為焦點賽事之一。至於應屆女子世界冠軍絲華柏龐，則成為史上第11位在男子世錦賽出現的女將，她首圈將與愛爾蘭球手希爾爭逐。

比賽會以19局10勝制進行，同場值得留意的焦點賽事，包括54歲的亨特利將在首圈面對外甥兼新星卡希爾，而香港「一哥」傅家俊首圈將面對奧當尼，如果順利闖關則會遇上「白旋風」韋德，將會是另一個話題。