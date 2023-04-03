體育

打足19局梅菲粉碎沙比好夢

兩位前世界冠軍梅菲及沙比，上周六在桌球巡迴錦標賽4強交鋒，兩人打足19局後，梅菲險勝闖入決賽，並粉碎沙比重登「世一」好夢。兩人今仗合共轟出兩桿「破百」及15桿「50+」，足見水準之高，梅菲過關後，決賽將面對近況甚勇的奇倫威爾森。
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