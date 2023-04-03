麥季聰達陣彌補姚錦成遺憾

港欖上屆賽事5戰皆北，昨日主場終連贏肯尼亞和加拿大並奪得銀盾。早前宣布亞運後退役的姚錦成，最後兩戰因傷缺陣，個人七欖留下遺憾。不過他未感傷心，更為另一華將麥季聰達陣感高興：「隊友為我贏回銀盾，和自己第一屆七欖首尾呼應，是最好的結局。」

姚錦成昨日缺席對肯尼亞和加拿大兩仗，這位「老大哥」解釋：「對澳洲後發現手腫起大塊『雞蛋』，治療師初步診斷為骨裂，之後會照Ｘ光。」麥季聰說當得知「阿成」無法上陣，想為他出多分力：「賽前知道成哥受傷，我就想為他得分，終算做到了。」

「象徵港隊華人傳承」 最後一屆七欖，阿成穿上13號球衣，紀念第13次出戰這項大賽，雖未能上陣與隊友分享喜悅，但在自己第一屆和最後一屆同奪銀盾，已是「美好的結局」，更喜見麥季聰達陣象徵港隊華人傳承：「作為第13人支持港隊隊友，都是開心事，見到『阿聰』第一次主場達陣，深信他未來可勝任這個位置（接班人）。」總結七欖生涯，姚錦成最不捨觀眾的歡呼聲：「只有Hong Kong Sevens才給我這種力量，如此努力去打比賽，繞場時覺得好感動。」