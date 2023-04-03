港隊爭氣連勝收穫銀盾

香港國際七人欖球賽昨日在大球場煞科，香港男子隊先不敵澳洲，隨後連挫肯尼亞及加拿大，今站系列賽以2勝4負成績排第13位，奪得銀盾。

港隊昨日名次賽先硬撼上屆冠軍澳洲。去年兩軍碰頭，港隊曾慘吞43蛋，今屆再遇明顯拉近差距，靴貝特一度成功達陣，最終港隊以5比22告負。之後港隊迎戰肯尼亞，港隊在這場「win or go home」的比賽，上半場主動搶攻，拜恩塞巴延續今屆場場有波入的氣勢，率先打開紀錄，港隊半場與對手打成5比5。下半場拜恩塞巴再達陣成功，加上韋兆新射入附加罰球，最終港隊贏19比10，打開今屆勝利之門，賽後眾將一展笑容，接受球迷掌聲。

港隊之後迎來最後一場名次賽遇上加拿大。港男力挫肯尼亞後球員重拾信心，開賽僅2分鐘就有麥季聰接應靴貝特妙傳達陣，3分鐘後靴貝特突破重圍直奔得分區，港隊半場領先12比0。下半場23歲猛將丹馬克左路大爆發達陣，將比數拉開至17比0，加拿大尾段力追，但為時已晚，港隊終贏17比7，取得兩連勝，總成績排第13並贏得銀盾。

新西蘭稱王兼封后 至於昨晚的盃賽決賽，男子組新西蘭與斐濟爭冠，前者多番達陣成功，其中Leroy Carter接應Ngarohi McGarvey-Black踢球後飛撲達陣，頭部更撞向圍板，幸未受傷。最終新西蘭以24比17力挫對手，自2014年後再於香港七欖封王。女子組亦是新西蘭天下，決賽以26比17擊敗澳洲封后。

■■圖／文：余樂詩、許思彤