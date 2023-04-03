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陸平中大婚
前港青門將、曾效力過屯門、元朗、大埔、凱景、理文、理文流浪同飛馬，已轉行任職中學體育老師的陸平中，上周六與拍拖6年的女朋友Nicky成婚。今季為南華競逐甲組聯賽的「平中」，在球圈中人緣極佳，是夜婚宴多位曾共事的教練和球員均有到賀，圖為所有出席的守員門大合照。
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