晉峰2:2激和香港Ｕ23

昨日「菁英盃」B組尾場於青衣運動場上演，由晉峰鬥香港U23。香港U23憑宏愷志及何家智的入球兩度領先，但「粉紅兵團」先後靠紀思昊及何思哲一記妙射追平，最終2比2握手言和。

開賽初段戰況膠着，26分鐘晉峰出現首腳埋門，栢保羅推大位起腳，被對方後衞擋出，黃政德補射高出。2分鐘後香港U23先開紀錄，袁世傑前場搶截成功，再橫傳予無人看管的宏愷志射入空門，兼攻入其港超處子球，香港U23半場領先一球。

易邊後「粉紅兵團」換入楊憲樂、紀思昊及李呈，54分鐘兩名「後備兵」合作，紀思昊接應楊憲樂傳中頭槌扳平。1分鐘後紀思昊照辦煮碗，可惜今次頂斜。62分鐘，香港U23策動反擊，袁世傑傳交何家智，後者輕鬆射成2比1。晉峰隨後換入「獵豹」羅拔奧度，74分鐘，何思哲禁區內控定再轉身射入靚波，助球隊追成2比2。隨着83分鐘羅拔奧度頭槌被龐焯熙撲出底線，兩隊踢成2比2完場。

何思哲入靚波笑言夠運 是役晉峰隊長何思哲以一球妙射為球隊扳平，他對今季終於「開齋」鬆一口氣：「開季前都想踢得順啲，但出場機會唔多，入到呢球好開心。」提到這記靚絕妙射，「阿哲」笑言是「3成努力、7成幸運」：「自己練波都有不停射，所以有呢個觸覺，但都係好彩嘅，嚟緊幾場希望爭取更多上陣機會同入波。」■■圖、文：李浚湣