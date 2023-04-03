入球騷！3:2挫和富大埔 深水埗贏波謝幕

昨日「賽馬會菁英盃」上演兩場賽事，A組頭場和富大埔與深水埗於大埔運動場交鋒，兩軍換邊後上演入球騷，深水埗憑陳灝、尼高拉斯及羅港威各入一球，以3比2擊敗有保連奴及黃子俊取得入球的大埔，以勝仗在今屆賽事謝幕。■圖／文：林卓臻

大埔今場派出4位U22球員擔正，包括門將林志基、關健朗、彭欽蓬及郭縉諾，戴上隊長臂章的李家豪踢前一格，與佐敦查維斯扮演雙防中，鄭子森及雷仙奴負責攻堅；深水埗方面3位正選U22球員為戴廷匡、史提芬及張志昊，捷西斯復任正選，陳灝於前線衝鋒陷陣。

深水埗開局較主動，7分鐘，梁星耀起腳未能考驗林志基，之後沈云燮禁區外施冷箭卻中楣彈出。大埔其後開始組織出反擊攻勢，12分鐘，彭欽蓬推入大位起腳，僅僅柱邊出界。20分鐘馮冠鳴遠射省到深水埗守將，被戴廷匡飛身托出底線，雙方半場互無紀錄。

換邊後兩軍同作出調動，大埔換入保連奴，深水埗則派出尼高拉斯等後備兵。47分鐘，雷仙奴接應翁煦濤頭槌頂斜。2分鐘後深水埗把握大埔中後場失誤，陳灝推至禁區頂起左腳破網。54分鐘，大埔錯失黃金機會，鄭子森傳入門前，惟保連奴一射高出。3分鐘後，後備入替的尼高拉斯門前窄角度勁射得手，深水埗領先至2比0。落後的大埔積極反撲，63分鐘，佐敦查維斯傳中，保連奴門前接應射成1比2，但僅2分鐘後，羅港威單刀射入，深水埗又拉開到3比1，踢至80分鐘，黃子俊頭槌為大埔追至2比3，惜為時已晚，深水埗贏3比2，今屆菁英盃用勝仗作結。

打破入球荒 羅港威：希望愈來愈好 羅港威繼去年10月後再斬獲入球，這位深水埗隊長賽後承認今季能領先對手的機會不多：「今年好少機會領先，可能大家都太緊張，好快就畀人追番球，好彩我哋防線夠集中，整體發揮好好。」「港威」入球後躺在草皮上慶祝，如釋重負，今季客串過中後場多個不同位置的他，是役重返熟悉的前鋒位置，他說目標只得一個：「希望幫到球隊，始終我哋呢班波係後生，冇乜經驗，但我相信會愈嚟愈好。」