頂住平治雙雄韋少澳洲站排頭位

昨日一級方程式（F1）澳洲站排位賽，紅牛車神麥斯韋斯塔本（圖）頂住「平治雙雄」來犯，生涯首次在墨爾本排頭位，今日正賽力爭掄元。「韋少」以0.236秒力壓駕駛平治新戰車出賽的羅素，後者隊友咸美頓排第3位，過去兩站均能站上頒獎台的阿倫素則以第4名出戰正賽。