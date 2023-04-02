艾卡華斯吞敗 衞冕不成兼失世一

上周五邁阿密網賽，西班牙「小天王」艾卡華斯於4強打足3盤後，以7比6（7比4）、4比6及2比6不敵意大利新星仙拿，宣告衞冕失敗，並將世界1哥之位「交還」給祖高域，而仙拿將與麥維迪夫爭冠。此外溫布頓賽會發聲明，解除對俄羅斯及白羅斯球員的禁賽令，同意此兩個國家的球手，以獨立身份參加今年溫網。