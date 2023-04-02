利物浦兩名宿撐場讚氣氛冇得頂

兩位前利物浦球星古積特和史米沙，昨日現身大球場出席品牌活動，期間更落場與球迷玩遊戲，相當親民。昨日利物浦大戰曼城，兩位名宿直言會抽時間睇波，史米沙表示：「利物浦今季很艱難，有不少傷病問題，但我對球隊重返前4有信心。」

今次是史米沙和古積特繼2019年利物浦元老賽後再度訪港，兩人均大讚香港七欖氣氛「冇得頂」，史米沙說：「第一次現場看七欖，氣氛很好，大家都悉心打扮，下次我也要裝扮一下，相信決賽會更刺激。」

古積特大讚欖球員心態很好，比賽期間很少投訴：「很開心疫情後在球場見到大家，香港不但有美食，人也很友善。欖球很有趣，球員無論任何情況都不會放棄，就算遭到差勁的攔截，或落後當中，他們都不會認輸。」

史米沙叫高普簽麥巴比 談到利物浦表現，古積特期待達雲紐尼斯及加普等新兵適應英超節奏後，表現會愈來愈好：「我們贏過曼聯7比0，不過也曾輸給般尼茅夫，球隊需要持續有好表現。」曼城自簽入艾寧夏蘭特後如虎添翼，被問到「紅軍」會否效法，史米沙笑言：「麥巴比吧！當然我只是講笑，你也不妨放在頭條，順便問問高普有沒有興趣簽他。」