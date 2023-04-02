拜恩塞巴場場得分 港男轉戰名次賽

香港國際七人欖球賽昨日繼續於大球場上演，香港男女子隊同日出擊，港男先後不敵英國及烏拉圭，今日轉戰名次賽遇上上屆盟主澳洲；至於女隊小組3戰皆北，跌落名次賽後，終以第12名完成賽事。

男子隊首日惜負法國，昨日先面對英國，開局半分鐘即有「得分機器」丹馬克達陣成功，歸隊的韋兆新射入附加罰球，領先7比0。惟隨後被英國連續3次達陣，半場港隊落後7比19。換邊後英國拉開分差，即使拜恩塞巴扳回一城，仍以12比33告負。港隊小組最後一輪鬥烏拉圭，結果再以14比24不敵對手，今日轉戰名次賽。

港將拜恩塞巴今屆每仗都有進帳，總共4次達陣，惟他對賽果感失望：「我們是來競爭，不是只來參與，我們真的很想贏波。」他期望港隊在名次賽中能為球迷帶來勝利。

第12名完賽 女欖賺寶貴經驗 至於香港女子隊昨日小組最後一仗面對系列賽排第7的英國，以0比35告負，3連敗下未能出線，隨後轉戰9至12名次賽，先後以5比24及10比21不敵西班牙及巴西，以第12名完成賽事。港將藍嘉敏指今次吸取不少經驗，為兩周後出戰世界系列賽資格賽作準備：「跑出大球場聽到那麼多人為我們歡呼，覺得很震撼。很開心對強隊都能發揮到自己。兩周後我們會去南非，出戰世巡賽資格賽，贏到下年就可以入正賽。」

圖/文：余樂詩、許思彤