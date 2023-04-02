慕沙半場戴帽！冠忠南區5:1炒港會

昨日「賽馬會菁英盃」A組獨腳戲，冠忠南區於旺角大球場鬥港會。南區憑慕沙上半場連中三元，加上艾華及史提芬彭利拿建功，以5比1輕取港會。

南區初段佔盡上風，7分鐘，陳傲軒起腳中楣彈出，14分鐘，艾華與「肥彭」撞牆後，勁射破網為南區先開紀錄。5分鐘後，艾華右路傳中，慕沙趕到射成2比0，23分鐘此子把握港會球員解圍不遠，補射成3比0。39分鐘又是艾華助攻，慕沙力壓周子謙射入，半場演帽子戲法，南區領先4球返更衣室。易邊後形勢未變，85分鐘港會兩位後備球員合作，中村俊輔妙傳汪雙財破蛋。補時階段，球證指港會球員犯手球，南區獲12碼，「肥彭」操刀射成5比1完場。

感激國際賽期「幫到手」 是役慕沙僅花半場時間已「戴帽」，這名巴西前鋒賽後指剛過去的國際賽期幫助很大：「我之前踢香港飛馬時試過一場入4球，今次係重返香港後首次入3粒，所以好開心。加盟新球隊要重新適應踢法同認識新隊友，國際賽期有更多時間練波同改善不足，令我同隊友更有默契。」

圖/文：李浚湣、鄧文滔