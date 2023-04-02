奮力出擊晉峰火併香港Ｕ23

晉峰U22 劉君正（紅衫）

今日「菁英盃」尾場晉峰遇上香港Ｕ23。晉峰雖有曾仲楠刑滿復出，惟另一中堅葉卓文卻累積「5黃」，須聯同上場領紅的首席射手費利浦薩齊齊「坐波監」，邵昀俊亦因傷避戰。

劉君正指要打醒精神 除陣容不整，晉峰總教練何信賢亦指球員狀態不及對手，但強調會全力以赴：「香港Ｕ23好多球員啱啱踢完國際賽，相反我哋就停咗兩星期，惟有希望隔咗咁耐，球員會『餓波』，始終今季真係太少贏波。」

劉君正剛隨港隊Ｕ22赴新加坡出戰「魚尾獅盃」，並在負傷下踢足兩場，這名中場指傷勢並無大礙，今場盼望全取3分：「我哋都好耐冇贏過波，信心要提升番，對手確實有進步，近況都唔差，所以我哋要打醒精神。」

香港Ｕ23部分球員早前隨Ｕ22代表隊出戰「魚尾獅盃」，另外劉家喬已離隊返回美國繼續學業，主教練司徒文俊透露個別位置要作輪換：「『阿潼』（陳潤潼）踢足兩場『魚尾獅盃』，可能有啲攰，James（鄧筵霑）踢完第一場後都病咗，其他人亦有舟車勞頓。」球隊首循環曾力克晉峰，惟「司徒Sir」預計對方今場會盡遣強陣應戰，更難應付：「佢哋喺『冬窗』加咗幾位外援同陳肇鈞後，中前場組合唔同晒，實力比以前好咗。」

「兄弟對決」林樂賢勁期待 翼鋒林樂賢（Jerry）是仗有機會與哥哥林樂勤交手，令他相當期待，他表示落場會盡力為球隊爭勝。Jerry指今場取分關鍵，在於門前把握力：「我哋成日去到埋門一腳決心唔夠，搞到今季入波比較少，呢方面要改善番。」

香港U23前鋒 吳栢希