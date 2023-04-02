on.cc東網直播 賽馬會菁英盃雙重激鬥

和富大埔U22 郭縉諾

「賽馬會菁英盃」今日緊接進行兩場分組賽賽事，頭場A組兩支地區球隊交鋒，和富大埔於大埔運動場鬥深水埗（on.cc東網周日下午3時直播）；尾場B組在青衣運動場上演，力爭打開「菁英盃」勝利之門的晉峰，面對上場「開齋」取得聯賽第一分的香港U23，球迷有時間請入場多多支持。（on.cc東網周日晚6時直播）

和富大埔深水埗合演地區打吡 大埔於國際賽期前大踢爭氣波，成為繼理文之後，今季第二支於聯賽擊敗傑志的球隊，主教練李恆滙坦言對戰果感驚喜，球隊目前士氣大振。「綠戰士」於「賽馬會菁英盃」已無緣出線，惟「滙Sir」仍視取勝為首要目標：「對強隊我哋防守比較好，對同級對手又冇咁叻，呢點要注意。」陣中U22門將林志基早前已於預備組賽事傷愈復出，是仗可以候命，惟羅振庭及陳曉鋒等主力有傷在身，至於利馬則因累積黃牌夠數停賽。

郭縉諾視月中聯賽碰頭預演 今季頻獲上陣機會的大埔年輕球員郭縉諾，上場擊敗傑志亦有落場，但他指出自己表現仍要改善，他又表示深水埗近期表現漸見進步：「佢哋地面進攻流暢咗，用波亦好咗，但我哋士氣肯定更好，有信心贏波。」「綠戰士」月中將在聯賽再鬥深水埗，郭縉諾視今場為一場預演。

深水埗上場聯賽慘吞標準流浪「7蛋」，主教練郭嘉諾表示球員要調整心情，並透露季尾會盡量放低包袱，進行更多輪換，讓更多年輕球員上陣，今場目標嘗試爭取入球：「大埔聯賽贏完傑志，預備組又贏東方，狀態同士氣係好好，預咗會難踢。今季我哋其實好多埋門機會，但入波少，把握力要好啲。」陣容方面，「嘉諾Sir」透露黃靖揚因傷收咧，另外陳靜謙及波比亦上陣成疑。

沈云燮慶幸有休息時間 對手近況雖不俗，但中場沈云燮指國際賽期後，球員獲足夠時間休息及備戰，今場有信心贏波：「大埔士氣同信心一定好，特別要小心提防保連奴，不過足球比賽結果永遠無法預測，嚟緊季尾每場我哋都會搏盡。」

深水埗中場 周家樂（右）